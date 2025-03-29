شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بني مزار بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقة اللواء عماد الكدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بني مزار، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، ومراجعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع لشرح مفصل حول مشروع إنشاء مستشفى بني مزار، حيث يتكون من 6 أدوار، على مساحة 2645 متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 141 سرير، يتضمن 101 سرير إقامة داخلي، و20 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات، 20 حضانة، و41 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ بلغت 82%.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، والمساحات الخضراء بالمستشفى، حتى يتم التسليم في الموعد المحدد قبل منتصف العام الجاري.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد قطعة الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مستشفى المنيا العام، المقرر إنشاءه لخدمة أهالي مدينة المنيا الجديدة، حيث استمع الوزير إلى شرح لخطة العمل في المشروع، وموعد البدء في التنفيذ، والاحتياجات اللازمة للتنفيذ، وعدد الأهالي الذين سيستفيدون من المستشفى واحتياجاتهم.