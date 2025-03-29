شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ منتسبى المجتمع الأكاديمى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تكون عيدًا تتجسد فيه قيم المحبة والتسامح والعطاء، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.