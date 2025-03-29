شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 6 أطنان و500 كجم رنجة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري، والتي أسفرت عن ضبط 6 أطنان و500 كجم من الأسماك المملحة "رنجة" وفسيخ فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ، أن الضبطيات تضمنت 4 أطنان من الأسماك المملحة "رنجة" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم وضبط طن من الأسماك المملحة "رنجة" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ببولاق الدكرور وضبط طن و500 كجم من الأسماك المملحة "رنجة" والفسيخ الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحياء الهرم والعمرانية والعجوزة والوراق.

من جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 10 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.