أخبار مصر

الكويت تعلن : غداً أول أيام عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

الكويت تعلن : غداً أول أيام عيد الفطر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن : غداً أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال، كما أعلنت كل من والإمارات وقطر أن غدا أول أيام عيد الفطر.

ومن جهة أخرى ، تعذرت رؤية هلال شوال فى سلطنة عمان، على أن يكون الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وهناك 8 دول أعلنت عدم ثبوت رؤية شهر شوال وهى المغرب وباكستان وإندونيسيا والهند وبروناى وماليزيا وبنجلاديش وإيران.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا