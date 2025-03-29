شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن : غداً أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال، كما أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر أن غدا أول أيام عيد الفطر.

ومن جهة أخرى ، تعذرت رؤية هلال شوال فى سلطنة عمان، على أن يكون الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وهناك 8 دول أعلنت عدم ثبوت رؤية شهر شوال وهى المغرب وباكستان وإندونيسيا والهند وبروناى وماليزيا وبنجلاديش وإيران.