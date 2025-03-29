شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالنيابة عن جميع العاملين في الوزارة بأسمى آيات التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات.

وتستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم السبت الموافق 29 مارس، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.



