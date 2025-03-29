شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتفقد استعدادات مستشفى 6 أكتوبر بالدقي لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استعدادات الهيئة العامة لـ التأمين الصحي لاستقبال المرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك، قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة، بزيارة تفقدية لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، للاطلاع على جاهزية المستشفى واستعداداتها لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المرضى خلال فترة الاحتفال بالعيد.

تهدف الزيارة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ضمان توفير كافة الموارد لتلبية احتياجات المستشفى خلال هذه الفترة.

خلال الزيارة، قام الدكتور أحمد مصطفى بتفقد قسم الطوارئ والمناظير والرعايات المركزة والكلي ومعمل الطوارئ ووحدة رعاية الاطفال والحضانات وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة. كما تم رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ خلال أيام العيد.

*القدرة الاستيعابية للمستشفى:*

- 370 سرير

- 232 سرير داخلي

- 56 سرير رعاية

- محضن للمبتسرين

كما تقدم المستشفى خدماتها التشخيصية والعلاجية في العديد من التخصصات المتقدمة، مثل:

- جراحة القلب

- جراحة المخ والأعصاب

- الرمد

- الأورام

- القسطرة القلبية والطرفية والمخية

- العظام

- الجراحة العامة

- معمل

- أشعة

- بنك دم

- وحدة الكلى

تستقبل المستشفى وعياداتها ما يقارب 1700 مريض يوميًا، كما يتم إجراء حوالي 2500 عملية شهريًا في مختلف التخصصات الطبية.

وتأتي هذه الجهود لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على رفع مستوى الرعاية الطبية لمنتفعي التأمين الصحي.