شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور هشام ستيت ، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعدد من قيادات القطاع الصحي والطبي في مصر مساء أمس، ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 للهيئات والجهات والشركات العاملة في القطاع الصحي، تحت رعاية الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتم تتويج الفرق الفائزة بعد منافسات قوية استمرت على مدار أسبوع كامل.

وتمكن فريق الهيئة المصرية للدواء من حصد لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية علي فريق الهيئة المصرية للشراء الموحد بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك في مباراة جمعت الفريقين على أرض أحد النوادي الكبرى في القاهرة.

كما حصل فريق ( يونايتد جروب) على المركز الثالث بعد فوزه على فريق وزارة الصحة بنتيجة (2-0).

وأكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، عن سعادته بنجاح الدورة، قائلاً: "هذه البطولة لم تكن مجرد منافسات رياضية، بل كانت فرصة لتعزيز الروابط بين العاملين في القطاع الصحي، وإبراز أهمية الرياضة في بناء جسد سليم وعقل متوازن."

ووجه الدكتور هشام ستيت التهنئة للفريق الفائز مشيدا بالروح الرياضية العالية التي شهدتها البطولة من جانب الفرق المشاركة.

من جانبه، أكد اللواء طبيب رأفت زاهر، مستشار الهيئة، أن الدورة حققت أهدافها في تعزيز العمل الجماعي والتنافس الشريف، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع الصحي.

وأشاد المهندس أحمد عبدالباقي ، مدير إدارة المعامل بالهيئة المصرية للشراء الموحد، بالتنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي، معربًا عن تطلع الهيئة لتوسيع نطاق المشاركة في الدورات القادمة.

وأكد أن مشاركة وانضمام كافة الجهات الحكومية المختلفة بالدورة الحالية تعد أحد أهم عوامل النجاح لتلك الدورة، فضلا عن الحضور المتميز للدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد و ممثلى الجهات الحكومية المختلفة ومن بينهم الدكتور مهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان و اللواء ياسين أمين أحمد أمين عام هيئة الدواء المصرية

ومن جهته أعرب الدكتور أحمد موسى اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لفحوص المياه بوزارة الصحة والسكان، عن سعادته برئاسة اللجنة التنظيمية لهذا الحدث الرياضي الحكومي، والذي اتسم بتنظيم مميز ومشاركة موسعة تحت رعاية كبرى الهيئات الحكومية.

وتابع قائلاً: لقد شهدنا منافسات استثنائية تجسدت فيها الروح الرياضية الحقيقية، حيث تحولت البطولة من مجرد مسابقات كروية إلى منصة لتعزيز التعاون بين العاملين بالقطاعات الحكومية، متوجها بالشكر لكل اللاعبين، المدربين، الحكام، اللجان التنظيمية، والمؤسسات الراعية.

وأشار الي ان هذه البطولة ليست نهاية المطاف، بل بداية لسلسلة فعاليات مشتركة سنعمل على تطويرها وتوسيع نطاقها في الأعوام القادمة لتعميق أواصر التعاون بين المؤسسات المختلفة.

وأكد محمد كامل، رىيس إحدى الشركات، أن شركته بذلت جهوداً كبيرة لتوفير بيئة تنافسية عادلة ومحفزة للجميع، وهذا ما رأيناه بوضوح في أداء الفرق وحماس المشاركين.

وأضاف أن الدورة القادمة ستشهد مشاركة أوسع من هيئات حكومية وشركات جديدة، بما يعزز مبدأ التكامل بين القطاعات المختلفة.

وأوضح كامل أنه تم تكريم عدد من الجهات والكيانات المشاركة والراعية للبطولة، بالاضافة إلى هيئة الشراء الموحد، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، و هيئة سلامة الغذاء القومية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وقال زكريا كامل مدير إحدى الشركات، إننا نفخر بأننا كنا جزءاً من تنظيم هذه الدورة الناجحة التي تجسد رؤيتنا في دمج الأنشطة الرياضية مع تعزيز التواصل المهني.

وتابع : نعمل بالفعل على تطوير النسخة القادمة لتشمل أنشطة متنوعة وفعاليات جانبية تعزز قيم العمل الجماعي والتميز.

يذكر أن الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 شهدت مشاركة 16 فريقًا من الهيئات الصحية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث مثلت نموذجًا ناجحًا للدمج بين النشاط الرياضي والتواصل المهني في أجواء رمضانية مميزة.