شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انتشار مهندسى حماية الأراضى لمنع وإزالة التعديات بإجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أي تعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومنعها في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالتها.

وأضاف: أن مهندسى الإدارة المركزية لحماية الأراضي قاموا بالانتشار والمرور على محافظات المنيا - بني سويف - الإسكندرية - المنوفية - الفيوم - كفر الشيخ - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس لمتابعة تنفيذ التوجيهات، مشيرا إلى أنه تم إزالة بعض محاولات تشوين مواد البناء ومنع التعديات في المهد.

وأكد أنه تم التنسيق في ذلك مع كافة الأجهزة المعنية وأنه غرفة العمليات بالإدارة والمحافظات تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في الإبلاغ عن أى حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبار أن الأرض هى المصدر الرئيسى للغذاء وثروة قومية تتوارثها الأجيال.

