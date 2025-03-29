شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهرية مصر العربية، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت نص التهنئة كالآتي:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

تحية تقدير وإجلال لفخامتكم، وبعد،

يطيب لي، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس نقابة المحامين وجموع السادة المحامين، أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي مصر بالمزيد من التقدم والازدهار.

وإننا في نقابة المحامين، نثمن عالياً جهودكم الدؤوبة في قيادة مصر نحو التنمية والرخاء، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في مسيرة البناء والعطاء، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة أرضاً وشعباً وقيادةً، لتظل دائماً حصناً للأمن والاستقرار.