شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تسيير 205 رحلات إلى المطارات المصرية لعودة المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن تسيير ما يقرب من 205 رحلات جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس حتي 10 أبريل إلي كلٍ من مطار القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب، وذلك تزامنًا مع انتهاء عمرة رمضان وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة حرصت على توفير كل التيسيرات اللازمة لراحة المعتمرين بعد انتهائهم من أداء مناسك عمرة شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات في المطارات السعودية والمصرية لضمان انسيابية وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول أثناء رحلة العودة، والتي تشهد كثافة عالية في التشغيل، وكذلك العمل علي تقديم أفضل الخدمات على متن الطائرات وتذليل العقبات.

ومن ناحية أخرى؛ من المخطط أن تسير مصر للطيران ما يقرب من 92 رحلة داخلية خلال الفترة من 30 مارس حتي 2 أبريل من القاهرة إلي مطارات الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال إجازة عيد الفطر المبارك.