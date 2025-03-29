شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الفطر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ57 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك والتي تبدأ اليوم السبت 29 من شهر مارس حتى الثلاثاء 1 من شهر أبريل، بجميع محافظات الجمهورية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:



‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).



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