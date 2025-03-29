أخبار مصر

وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 1/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 2/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 3/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 4/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 5/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 6/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 7/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 8/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 9/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 10/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 11/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 12/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 13/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 14/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 15/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 16/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 17/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 18/19
  • وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر 19/19

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبدالسلام

السبت، 29 مارس 2025 01:32 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن  عناوين مراكز إجراء فحوصات ما قبل الزواج على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الفطر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ57 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك والتي تبدأ اليوم السبت 29 من شهر مارس حتى الثلاثاء 1 من شهر أبريل، بجميع محافظات الجمهورية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:


‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

image19
image19

 

image18
 

 

 

 

image17
 

 

 

 

image16

 

 

image15
 

 

 

 

image14
 

 

 

 

image13
 

 

 

 

image12
 

 

 

 

image11
 

 

 

 

image10
 

 

 

 

image9
 

 

 

 

image8
 

 

 

 

image7

 

 

image5
 

 

 

image4
 

 

 

 

image3
 

 

 

 

image2

 

 

image0

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements