شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعباً بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن ناحيته، أعرب الرئيس السيسى، عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.