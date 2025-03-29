شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة لليوم السابع: خبر رحيل الأنبا باخوميوس غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

نفى القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، الشائعات المنتشرة حول خبر رحيل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها.

وكانت إيبارشية البحيرة وتوابعها قالت في بيان رسمى لها عن الحالة الصحية لـ الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، مؤكدة أنه يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت الإيبارشية، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة. ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.