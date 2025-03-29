شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة تعلن مواعيد العمل بوحدات ومكاتب الصحة خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد العمل بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية تقدم جميع خدماتها الأساسية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا منشآت المرحلة الأولى من مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأساسية والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بينما تعمل منشآت المرحلة الثانية من الثانية صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى استمرار العمل في مكاتب الصحة حتى الخامسة مساءً.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه فيما يخص صرف الألبان شبيهة لبن الأم، تم التأكيد على انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة التي تم اختيارها للعمل خلال فترة الإجازة بواقع منفذ بكل إدارة صحية، بالتنسيق مع مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، كما أكدت انتظام العمل بالمنشأت التي تم اختيارها لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج خلال فترة الإجازة بواقع (2 مركز بكل محافظة عدا القاهرة والجيزة 4 مراكز).

وفيما يخص الخدمات الوقانية المقدمة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، أوضحت أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقانى والصحة الواحدة، حيث تعمل مكاتب الصحة بمنشأت الرعاية الصحية الأولية على إصدار شهادات الميلاد والوفاة واستخراج تصاريح الدفن والتسجيل الإلكتروني على منظومة المواليد والوفيات من خلال جميع مكاتب الصحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مع اختيار عدد من مكاتب الصحة بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

ونوهت رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى تأجيل جلسات التطعيم الروتينية إلى بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار تطعيم الجرعة الصفرية من التطعيم ضد شلل الأطفال الغموي وتسجيلها على منظومة التطعيمات المميكنة أيام السبت والثلاثاء فقط وتطعيم جرعة الميلاد من التطعيم ضد الالتهاب الكبدي خلال جميع أيام الإجازة.



وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:



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