شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت اليوم.. تعرف على إجازة عيد الفطر المبارك 2025 لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل اليوم السبت طلاب المدارس فى إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة المقبل 4 إبريل القادم، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثانى بداية من السبت القادم 5 إبريل.

ويحصل طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية على إجازة تصل لأسبوعا من السبت 29 مارس الجارى حتى الجمعة 4 أبريل المقبل، وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥.