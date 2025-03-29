شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل معمل التحاليل الطبية بمستشفى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى مدينة نصر، للوقوف على جاهزية المستشفى واستعداداتها لاستقبال المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير كل الموارد لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الحالات المرضية خلال فترة الاحتفال بالعيد.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات لمتابعة خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

خلال الزيارة، قام الدكتور أحمد مصطفى بتفقد غرف الطوارئ، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. كما تم التأكيد على توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث.

وانتقد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عدم وجود تنسيق في معمل التحاليل الطبية بمستشفى مدينة نصر، وكثرة الرواكد المتواجدة داخل المعمل، مما يجعله بيئة عمل غير مناسبة، موجها بإعادة ترتيب وتأهيل المعمل بما يسمح للفريق الطبي القائم عليه أن يؤدي دوره بأمان وكفاءة.

أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن المستشفى تعمل على إتمام تجهيزات إضافية، بما في ذلك تركيب غرفة العمليات الثالثة، لتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات الطبية.

*القدرة الاستيعابية للمستشفى:*

- 244 سرير داخلي

- 22 سرير رعاية متوسطة، منها 8 أسرة تخصص قلب

- 40 سرير رعاية

- 8 أسرة رعاية جراحية

- 6 أسرة رعاية قسطرة

- 4 أسرة رعاية قلب

- 8 أسرة رعاية باطنة ونفسية وعصبية

- 3 أسرة رعاية استقبال وطوارئ

- 11 سرير رعاية أطفال

- 22 ماكينة غسيل كلوي

- 12 غرفة عمليات (منها 3 جراحات متخصصة، وغرفة رمد، و4 جراحات يوم واحد، وقسطرة)