شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالسبت، 29 مارس 2025 01:04 م
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي 18 من الشهر الجاري، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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