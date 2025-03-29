أخبار مصر

6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس جنوب غزة

0 نشر
0 تبليغ

6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس جنوب غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرق خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدين

السبت، 29 مارس 2025 01:04 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 6 شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي 18 من الشهر الجاري، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements