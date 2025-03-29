شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات شهر أبريل من ماكينات الصراف الآلى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات أبريل 2025، من ماكينات الصراف الآلى بعد قرار تقديم موعد الصرف، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة قدا اتاحدت للمستفيدين صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلى (ATM) التابعة لجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، خلال أيام 25 و26 و27 مارس، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين.

من ناحية أخرى، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش، حيث نصت المادة 24 على أن يتم احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للمعامل المنصوص عليه بالجدول رقم 5 المرافق للقانون.

كما حدد القانون الحد الأقصى لقيمة المعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالى لأصحاب المعاشات بعد التقاعد.