شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال إجازة عيد الفطر ودرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من اليوم السبت 29 مارس 2025 إلى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

ومتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

ودرجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (26) - (29) درجة

وجنوب البلاد (30) - (35) درجة

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء (14 (18) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم السبت 29 مارس تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 01 ابريل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

النصائح والإرشادات

عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة في فترات الليل. القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

الأجواء تسمح بممارسة كل الأنشطة البحرية.

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يومياً.

الطقس اليوم

يشهد اليوم السبت 29 مارس 2025 الموافق 29 رمضان، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5، مع وجود فرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب، تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.