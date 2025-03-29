شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى السبت، 29 مارس 2025 12:02 م

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس عن تمنياته للشعب والقيادة الأردنية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم هذه الأيام المباركة بكل الخير والتقدم. ومن جانبه ثمن العاهل الأردني العلاقة الوثيقة بين البلدين متمنيا لمصر رئيساً و شعباً دوام العزة و الأمن.

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