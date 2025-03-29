شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس السيسى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً بكل التوفيق والازدهار.