شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدين السبت، 29 مارس 2025 11:17 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا و70 مصابا جراء العدوان على غزة خلال 24 ساعة، وتابعت الصحة الفلسطينية: 50277 شهيدا و114095 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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