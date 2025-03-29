شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب رامي محيى الدينالسبت، 29 مارس 2025 11:17 ص
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت الصحة الفلسطينية: 26 شهيدا و70 مصابا جراء العدوان على غزة خلال 24 ساعة، وتابعت الصحة الفلسطينية: 50277 شهيدا و114095 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
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