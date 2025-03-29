شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى 27 درجة بالقاهرة.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان، حيث يشهد الطقس انخفاضا فى درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون على أغلب أنحاء الجمهورية، ويسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5، مع وجود فرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب، تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 23

الصغرى 13

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 37 درجة

الصغرى 19 درجة