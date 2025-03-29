أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

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لو ما خرجتش الزكاة.. تعرف على قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
الكهرباء: فرق طوارئ و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة لتقديم الخدمات خلال العيد
"الصحة" تحرر محضر ضد الجانى.. تطورات الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان
التنمية المحلية: ميكنة محاضر المخالفات وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية
وزير الصحة يتابع حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2025 بمدن ومحافظات الجمهورية (إنفوجراف)
نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة حوارية بقمة "التغذية من أجل النمو" بباريس
البيئة تحذر أصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن من الرياح المثيرة للأتربة
وزيرا العمل والشؤون النيابية وقيادات عمالية يشاركون بعزاء خالد الفقي
وزارة التضامن ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع بمنظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات
وزير التعليم العالى يشهد ختام فعاليات ورشة عمل "تقييم نضج الابتكار المؤسسى"
نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية اليوم العالمى للتوحد تحت شعار “أنا كما أنا”
الزراعة: ضبط مخازن لتعبئة تقاوى الذرة مجهولة المصدر فى الشرقية
تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا السبت، 29 مارس 2025 11:16 ص
العظمى 27 درجة بالقاهرة.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق السبت، 29 مارس 2025 10:59 ص
آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع زيزو لتجديد عقده السبت، 29 مارس 2025 10:33 ص
تشبه الثلاجة وسعرها 3 ملايين دولار.. تعرف على ساعة OC 020 الأدق فى العالم السبت، 29 مارس 2025 10:35 ص
وزير المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل الحماية الاجتماعية السبت، 29 مارس 2025 10:13 ص
موعد رؤية عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام العيد فى هذا التوقيت السبت، 29 مارس 2025 09:21 ص
تكبيرات العيد.. اعرف الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك السبت، 29 مارس 2025 07:00 ص
الطقس اليوم السبت 29-3-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة السبت، 29 مارس 2025 08:00 ص
اتسلى فى العيد وحافظ على صحتك.. الفشار يجنبك زيادة الوزن ويفيد قلبك السبت، 29 مارس 2025 08:00 ص
دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر السبت، 29 مارس 2025 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر السبت، 29 مارس 2025 07:00 ص
توصيات المحور السياسى للحوار الوطنى بشأن الانتخابات البرلمانية.. التفاصيل السبت، 29 مارس 2025 06:30 ص
استطلاع هلال شهر شوال اليوم من مرصد جهينة بالجبل الغربى فى سوهاج السبت، 29 مارس 2025 11:57 ص
تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا السبت، 29 مارس 2025 11:16 ص
ظلم المصطبة.. كيف يمكن التعافي من صدمة الخيانة الزوجية؟ السبت، 29 مارس 2025 11:04 ص
استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 29-3-2025 فى البنوك السبت، 29 مارس 2025 09:30 ص
الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة معالجة وتداول بيانات شخصية حساسة السبت، 29 مارس 2025 07:30 ص
دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر السبت، 29 مارس 2025 07:00 ص
%93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة السبت، 29 مارس 2025 06:03 ص
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موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ29 من شهر رمضان 2025 السبت، 29 مارس 2025 05:00 ص
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