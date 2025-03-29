أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

استطلاع هلال شهر شوال اليوم من مرصد جهينة بالجبل الغربى فى سوهاج السبت، 29 مارس 2025 11:57 ص

تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا السبت، 29 مارس 2025 11:16 ص





ظلم المصطبة.. كيف يمكن التعافي من صدمة الخيانة الزوجية؟ السبت، 29 مارس 2025 11:04 ص

استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 29-3-2025 فى البنوك السبت، 29 مارس 2025 09:30 ص

الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة معالجة وتداول بيانات شخصية حساسة السبت، 29 مارس 2025 07:30 ص

دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر السبت، 29 مارس 2025 07:00 ص

%93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة السبت، 29 مارس 2025 06:03 ص

أذكار الصباح.. اللهم إنى أسألك علمًا نافعًا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السبت، 29 مارس 2025 06:00 ص

مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" والعكس اليوم السبت 29-3-2025 السبت، 29 مارس 2025 05:30 ص

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ29 من شهر رمضان 2025 السبت، 29 مارس 2025 05:00 ص

دعاء الفجر.. اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وكل مديون بقضاء دينه السبت، 29 مارس 2025 04:20 ص