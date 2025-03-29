شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيزها بكوادر من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة المتعلقة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأكد المحافظ، أن هناك رقابة مكثفة على جميع الأسواق في أحياء ومراكز ومدن المحافظة حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية استعدادًا لعيد الفطر المبارك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وكلف المحافظ، هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال ومعدات للدفع بها في مختلف القطاعات مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات على مدار اليوم، ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها.



