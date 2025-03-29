شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بـ305 منشآت صحية فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع قيادات ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات، لمتابعة استعدادات الهيئة لتأمين الخدمات الطبية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لضمان توفير الرعاية الصحية بكفاءة عالية خلال فترة الاحتفالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رفع درجة الاستعداد بـ 305 منشآت صحية، تشمل 38 مستشفى و267 مركزًا ووحدة طب أسرة في المحافظات الست التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس"، مشددًا على جاهزية المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال هذه الفترة.

كما وجه بتكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمرضى والمصابين عند الحاجة.

واستعرض الاجتماع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، حيث أكد رئيس الهيئة على توافر كميات إضافية من الدم ومشتقاته، لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

وفي إطار تعزيز التنسيق والاستجابة السريعة، وجه الدكتور أحمد السبكي بانعقاد غرف الأزمات بالمقر الرئيسي للهيئة والفروع على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان، وغرف الشبكة الوطنية بالمحافظات، وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طوارئ صحية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التنسيق بين أفرع الهيئة بالمحافظات لضمان الدعم الفوري عند الحاجة، مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية، وتعزيز تواجد فرق رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية لمتابعة مستوى الخدمة وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.

