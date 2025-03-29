شكرا لقرائتكم خبر عن “أرحب”.. مشروع تخرج لطلاب إعلام للتوعية ضد التسول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مجموعة من طلاب جامعة CIC حملة “أرحب” كمشروع تخرج يهدف إلى التوعية بمخاطر التسول الرقمي، وهي ظاهرة انتشرت بشكل واسع عبر البث المباشر على تيك توك، حيث يطلب بعض الأفراد الهدايا والتبرعات دون تقديم أي محتوى هادف، مما يؤدي إلى دعم غير مباشر لهذه السلوكيات عبر المشاهدات والتفاعل.

وتركّز الحملة على رفع وعي المستخدمين بضرورة التمييز بين صناع المحتوى الحقيقيين الذين يقدمون قيمة فعلية، وبين المتسولين الرقميين الذين يستغلون المنصات الرقمية لجمع الأموال بطرق غير مباشرة.

وأوضح فريق الحملة، أن “أرحب” تعتمد على مواد تفاعلية مبتكرة، تشمل محتوى رقمي، وورش عمل، ومناقشات مجتمعية، وذلك لتحفيز الجمهور على التفكير النقدي قبل تقديم الدعم لأي محتوى مباشر.

وأكد الطلاب القائمون على المشروع أن هدفهم هو تعزيز جودة المحتوى الرقمي، وجعل المنصات الاجتماعية مساحة للإبداع والتطوير، بدلاً من أن تكون وسيلة للاستجداء.

وتدعو حملة “أرحب” الجميع إلى المشاركة في نشر التوعية، والتوقف عن دعم المحتوى غير الهادف، والتفاعل مع المبادرات التي تعزز من جودة المحتوى الرقمي.