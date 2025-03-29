شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ القس باسم راجى على رئاسة مجمع نهضة القداسة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهاني القلبية للقس باسم راجي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع نهضة القداسة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة المجمع خلال المرحلة المقبلة، وأن يمنحه الله الحكمة والقوة لمواصلة رسالته في خدمة الكنيسة والمجتمع.

كما يهنئ الدكتور القس أندريه زكي القس جاد إبراهيم بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس كنيسة نهضة القداسة، راجيًا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه، وأن تكون خدمته إضافة مثمرة لمسيرة الكنيسة.

ويعرب الدكتور القس أندريه زكي عن بالغ التقدير للأسقف عادل هارون، مثمنًا جهوده المخلصة وعطائه المتميز خلال فترة رئاسته لمجمع نهضة القداسة، ومشيدًا بإخلاصه وتفانيه في خدمة الكنيسة.

ويؤكد الدكتور القس أندريه زكي على الدور الروحي والمجتمعي المهم الذي تقوم به كنيسة نهضة القداسة، متمنيًا للقيادة الجديدة التوفيق في أداء رسالتها، وأن تستمر الكنيسة في تقديم رسالتها الروحية والإنسانية بفاعلية وتأثير.