شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العاملون في القطاع الخاص، اليوم السبت 29 مارس 2025، أول أيام إجازة عيد الفطر، حيث أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، من السبت حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، سيتم مد الإجازة ليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

كما أكدت الوزارة على أحقية أصحاب العمل في تشغيل العاملين خلال هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل، بالإضافة إلى أجره، على مثلي الأجر عن كل يوم عمل خلال الإجازة.

وجاء ذلك فى إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، تحقيقًا للهدف الاجتماعي والقومي من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



