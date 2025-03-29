شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات هيئة التأمين الصحى استعدادا لاستقبال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستقبال عيد الفطر المبارك، قام الدكتور احمد مصطفي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم بزيارة تفقدية لـ مستشفى النيل وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. لاستقبال أي حالات مرضية فى مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ووجه بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور احمد مصطفي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد وجاهزية قسم الطوارئ بالخدمات التشخيصية من اشعة مقطعية ومعمل الطوارئ وبنك الدم، حيث اطلع على أقسام المستشفى المختلفة، وتفقدا غرف الطوارئ والاستقبال والعناية المتوسطة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

- المستشفى يقدم خدمات متكاملة تشمل القساطر المخية والقلبية، جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، علاج الأورام، التردد الحراري، جراحات المخ والأعصاب، جراحات العيون، وغيرها من الجراحات والرعايات المركزة.

المستشفي يعمل بطاقة 357 سريرا في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، و جراحة الأوعية الدموية، يذكر أن التردد اليومي للطوارئ يزيد عن 300 حالة يوميا؟



