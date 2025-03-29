شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة للرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد الفطر المبارك.

وجاء فى بيان البطريركية "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، وتصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، وأن يُنعم على مصرنا الغالية بالخير والرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".