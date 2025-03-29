شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى شركة مقاولات بدولة خليجية براتب يصل إلى 82 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على 643 فرص عمل وفرتها الوزارة في إحدي الشركات المتخصصة في المقاولات والانشاءات بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.

وقال الوزير، إن هذه الـ وظائف وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والادارة العامة للتشغيل، وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن:

- 25 مهندس مدني براتب شهري 82 ألف جنيه مصري.

- 50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري.

- 200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري.

- 200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري.

- 75 سائق شاحنة براتب 32800 جنيه مصري.

- 75 سائق عمومي أليات براتب 32800 جنيه مصري.

- 5 كاتب ادخال بيانات براتب 32800 جنيه مصري.

- 10 أمين مخزن "مستودع" براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 باحث قانوني براتب 82 ألف جنيه مصري.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط والمزايا المقدمة، هي:

- أن السن من 22 إلى 55 سنة.

- المؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة ،ولغات ،وفترة اختبار وفقا لقانون العمل.

- العقد حكومي ومدته سنتان.

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- الأجازات طبقا لقانون العمل.

وقالت إن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index