شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في السعودية برواتب تصل إلى 5000 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

وأكد الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتوفرة في هذه الطلبية عبارة عن:

- عدد 2 مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي.

- 2 فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي.

- 2 عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 عامل مبلط براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- 2 عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي.

- مهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

واوضحت أن المزايا المقدمة من الشركة عبارة عن:

- تأمين صحي وسكن ومواصلات .

وأشارت إلى أن الشباب الراغبين في التقديم على تلك الـ وظائف، يمكنهم ذلك من خلال الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_ksa/index

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