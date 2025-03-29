شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تسجيل 6364 مؤسسة صيدلية على الرابط الإلكترونى المختص بسحب الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن الجهود المبذولة ضمن *مبادرة* سحب الأدوية منتهية الصلاحية أسفرت عن تقدم عدد 6364 مؤسسة صيدلية بالتسجيل الإلكترونى على الرابط المخصص لسحب الأدوية، حيث تم سحب ما يقرب من 341 ألف وحدة منتهية الصلاحية، كما قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع شركات التوزيع لسحب ما يقرب من 146 ألف وحدة من تلك الأدوية.

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمى الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لسحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية أضغط هنا

وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية؛ حيث تم تشكيل لجنة عامة يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل كل العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كل محافظات الجمهورية برئاسة مدير فرع الهيئة بالمحافظة وممثلين من الجهات المار ذكرها، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار، وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه، على أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات.

ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات بموجب تقرير مفصل ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها ، ويمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال اللينك التالي أضغط هنا

وتناشد هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات إدخال البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وقيام شركات التوزيع بالالتزام بتطبيق القرار وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى تنتهى عملية سحب جميع الأدوية من جميع الصيدليات.

يأتي ذلك في إطار متابعة مبادرة هيئة الدواء المصرية الخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وفقا لقرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية؛ حيث تهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.