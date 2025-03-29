شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر السبت 29 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالسبت، 29 مارس 2025 09:43 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم السبت 29-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 29 من أيام رمضان.
موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:
- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:00 م
- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:05 م
- موعد أذان الظهر بطنطا 12:01 م
- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:00 م
- موعد أذان الظهر بالزقازيق 11:59 م
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- موعد أذان الظهر بسوهاج 11:58 م
- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:01 م
- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:02 م
- موعد أذان الظهر بقنا 11:54 م
- موعد أذان الظهر بأسوان 11:55 م
- موعد أذان الظهر بمطروح 12:23 م
- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:50 م
- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 11:56 م
- موعد أذان الظهر بدمياط 11:58 م
- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:48 م
- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:02 م
- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 11:59 م
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