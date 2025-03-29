شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربةً عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الكريمة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: “ يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .

واختتمت برقيتها بقولها: "كل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".

وبعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص برقيتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

واختتمت د. منال عوض تهنئتها قائلة: "كل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

وبعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعية المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم بخير وسلام .