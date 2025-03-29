شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى وأسرة الجامعة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، وإلى أسرة جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل، أن يعيده على بلادنا بالأمن والأمان، والخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن عيد الفطر المبارك يُجسد معاني التراحم والتكافل، ويُعزز من قيم المحبة والانتماء بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة المباركة تُعد فرصة لتجديد العهد على العمل والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه رئيس جامعة القاهرة بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار.