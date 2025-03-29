شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بإجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع قيادات الوزارة و رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، لمتابعة استعدادات وجاهزية كل أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك" .

أوضح سويلم، أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الاحتياجات المائية المقبلة والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كل العاملين في مختلف المحافظات، لضمان استيفاء كل المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

ووجه سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفى بين كل القيادات والمسئولين بالوزارة على كل المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .

كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة المناسيب والتصرفات المارة في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كل الإجراءات لضمان الاستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث أي ازدحامات، وتوفير كل الاحتياجات المائيه وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة ، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد ، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .

