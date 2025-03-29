أخبار مصر

%93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة

0 نشر
0 تبليغ

  • %93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة 1/2
  • %93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements