شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة.