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القرفة بعد الكحك تساعد على الهضم والحلبة تجنبك الآثار الضارة.. نصائح صحية لعيد الفطر

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القرفة بعد الكحك تساعد على الهضم والحلبة تجنبك الآثار الضارة.. نصائح صحية لعيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - قدم سعيد شلبى أستاذ الجهاز العضمى ومستشار الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح الطبية لتناول آمن للكحك ومنها تناول مشرب القرفه بعد الكحك ؛ فهى تساعد على الهضم، فضلا عن مساعدتها فى زيادة استجابة خلايا الجسم لهرمون الانسولين و الذى يساعد على حفظ مستوى سكر الدم فى وضعه الطبيعى بعد تناول الكحك .

ونصح الدكتور سعيد شلبى فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أيضا بضرورة بتناول مشروب الحلبه يعتبر مستحبا أثناء العيد ؛ حيث أنه يجنب الانسان الآثار الضاره للكحك؛ لأنه يحتوى على مادة الجلاكتوفتان التى تخفض مستوى السكر و الكوليسترول فى الدم، و أيضا تحتوى الحلبه على ألياف تمتص الدهون و حمض اللاجانيين الذى ينشط الجهاز الهضمى .

وشدد على أنه يجب الاكثار من الأغذيه الغنيه بالألياف ؛ وهذا يقلل امتصاص الدهون , ومن امثلتها الخضروات و البقوليات و الفاكهة، مشيرا إلى أنه كلما قللنا من نسبة الدهون الحيوانيه المستخدمه فى الكحك أو حلوى العيد كالزبد و السمن البلدى ؛ كلما أصبح صحيا و جنبنا أنفسنا المتاعب الناتجه عن استهلاك كميات كبيره من هذه الحلويات .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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