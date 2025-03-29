شكرا لقرائتكم خبر عن القرفة بعد الكحك تساعد على الهضم والحلبة تجنبك الآثار الضارة.. نصائح صحية لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سعيد شلبى أستاذ الجهاز العضمى ومستشار الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، عدد من النصائح الطبية لتناول آمن للكحك ومنها تناول مشرب القرفه بعد الكحك ؛ فهى تساعد على الهضم، فضلا عن مساعدتها فى زيادة استجابة خلايا الجسم لهرمون الانسولين و الذى يساعد على حفظ مستوى سكر الدم فى وضعه الطبيعى بعد تناول الكحك .

ونصح الدكتور سعيد شلبى فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أيضا بضرورة بتناول مشروب الحلبه يعتبر مستحبا أثناء العيد ؛ حيث أنه يجنب الانسان الآثار الضاره للكحك؛ لأنه يحتوى على مادة الجلاكتوفتان التى تخفض مستوى السكر و الكوليسترول فى الدم، و أيضا تحتوى الحلبه على ألياف تمتص الدهون و حمض اللاجانيين الذى ينشط الجهاز الهضمى .

وشدد على أنه يجب الاكثار من الأغذيه الغنيه بالألياف ؛ وهذا يقلل امتصاص الدهون , ومن امثلتها الخضروات و البقوليات و الفاكهة، مشيرا إلى أنه كلما قللنا من نسبة الدهون الحيوانيه المستخدمه فى الكحك أو حلوى العيد كالزبد و السمن البلدى ؛ كلما أصبح صحيا و جنبنا أنفسنا المتاعب الناتجه عن استهلاك كميات كبيره من هذه الحلويات .