شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا للشمس يرى فى هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن العالم سيشهد اليوم السبــت الموافق 29 مـــارس 2025م، كسوفاً جزئياً للشمس، يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1446هـ.

ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي).

وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريباً.

وأشار معهد الفلك فى بيان له: (هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر)، والكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025م.

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

فالكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.