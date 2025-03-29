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مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 29 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 29-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:22  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء  7:29

 

الإسكندرية        


وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:17
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:00 م
وقت صلاة العشاء 7:15 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:18

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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