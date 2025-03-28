شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الأمريكى يشن أكثر من 30 غارة على مواقع حوثية فى صنعاء والجوف وصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت قوات الجيش الأمريكى بتنفيذ أكثر من 30 غارة على مواقع حوثية فى صنعاء والجوف وصعدة، حسبما ذكرت شبكة العربية.

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يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،ان الولايات المتحدة حققت تقدم كبير بشأن الضربات على الحوثيين، وذلك من خلال قوله "نحرز تقدما فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه لم تكن هناك أى معلومات عن الضربات الأمريكية على الحوثيين في محادثات تطبيق سيجنال المسربة.

وذكر ترامب، أن الحوثيين يحصلون على الدعم من دولة كبرى، وأوضح، "‏بعثنا برسالة لإيران بأن دعمها للحوثيين لا يمكن أن يستمر".