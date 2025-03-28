شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة الوراق بتفرح.. الأهالى يجهزون مائدة إفطار جماعى للعام الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء رمضانية مبهجة تحمل روح الشهر الكريم، نظم أهالي جزيرة الوراق بـ محافظة الجيزة، اليوم، الجمعة، مائدة إفطار، اجتمع عليها مئات الصائمين من الكبار والشباب والأطفال، وذلك للعام الرابع على التوالي.



ابناء منطقة الوراق

ومن جانبه، عبر محمد عبد الجليل، أحد أهالي الجزيرة، عن سعادته بتنظيم مائدة إفطار تجمعهم بكبارهم وصغارهم للعام الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أنهم استعدوا لتنظيم المائدة منذ بداية شهر رمضان، للخروج بيوم مميز ومبهر.



الوجبات

وقال خلال حديثه لـ"الخليج 365"، إن مائدة إفطار الجزيرة، تشهد كل عام تعاون الأهالي بكبارهم وصغارهم، وذلك بداية من شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية واللحوم والعصائر والحلويات وتجهيزها، وصولًا لتنظيم الكراسي والطاولات وتزيين الشوارع وتجميلها.



أهالى الوراق يجهزون مائدة إفطار جماعى للعام الرابع على التوالى

وأضاف أنهم استهدفوا هذا العام إعداد أكثر من 5000 آلاف وجبة إفطار، تحوي أرزا ولحوم وزلابية وتمور وعصائر، على مائدة إفطار تمتد لحوالي ألف ونصف متر مربع، وتجهيز ساحة كبيرة تسع لـ2000 مصلي من أبناء الجزيرة.



اهالي الوراق

وأشار إلى أنه يوم مميز بكل تفاصيله يسعدهم في الشهر الكريم، ويحرص الجميع على المشاركة فيه، مؤكدًا أن نجاحهم في تنظيم مائدة إفطار جماعي كل عام يعود إلى جهود كل أهالي الجزيرة وتكاتفهم ودعمهم، كل حسب مقدرته واستطاعته.



أهالي الوراق



تجهيز الوجبات للمائدة



تحضري الوجبات



توزيع الطعام



توزيع الوجبات على المائدة



توزيع الوجبات



جانب من الاستعدادات



جانب من التجهيزات



شباب منطقة الوراق



طباخين



مائدة افطار الوراق



مائدة افطار اهالي الوراق



مائدة افطار أهالي الوراق



مائدة إفطار جماعى لأهالى الوراق



مائدة إفطار جماعي بالوراق