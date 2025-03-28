شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف معلومات عن مشروعات بلدك.. ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، أنشأت وزارة النقل ورشة صيانة جرارات GE الجديدة، العاملة فى السكة الحديد، وذلك بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح (9.5 فدان)، والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل.

وفيما يلى أهم المعلومات عن ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة

1. ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح ( 9.5 فدان ) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل.

2. إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة، وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 10 ورش جديدة )

3. كما تأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة و التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

4. تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الامريكية، بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم افضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية.

5. الورشة جاري إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية، ويتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين، للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية، خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك، سواء في أمريكا أو في مصر.



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (5)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (6)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (7)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (8)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (9)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (10)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (11)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (12)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (13)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (14)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة



جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة



صيانة الجرارات



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بارض مهمشة (1)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بارض مهمشة (2)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بارض مهمشة (3)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (1)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (2)



ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة (3)