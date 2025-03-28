شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم احتفالات بعيد الأم فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، على مدار يومين، احتفالا بعيد الأم في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

وبجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن الحفل كلمة ألقاها نيافته، ووزّع الهدايا التذكارية على الأمهات المشاركات في الحفل، والبالغ عددهن أكثر من ألف أم من أبناء الإيبارشية.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلتة، بمحافظة سوهاج، أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بقرية الحاجر، مركز ساقلتة، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته القس يسي سعيد كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة.