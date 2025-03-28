شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجوما إرهابيا وقع فى المناطق الحدودية بين نيجيريا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الارهابي الغاشم الذى استهدف أحد مواقع قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة لمفوضية حوض بحيرة تشاد في المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية، والذي أسفر عن مقتل أثنى عشر جندياً من الجيش الكاميروني وإصابة عدد من الضحايا.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.