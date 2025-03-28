شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 144 شخصا وما لا يقل عن 700 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 144 قتيلا، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو" عن السلطات الميانمارية.

كما أفادت الوكالة المحلية بأن عدد المصابين تجاوز 700 شخص.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة في ميانمار، شعرت به خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند، بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن".

يذكر أن زلزالا كارثيا مدمرا ضرب ​​​​أرمينيا في 7 ديسمبر 1988، حيث دمرت سلسلة من الهزات الأرضية في 30 ثانية مدينة سبيتاك وتسببت في دمار شديد لمدن لينيناكان (الآن جيومري)، وكيروفاكان (فانادزور الآن) وستيبانافان.

ونتيجة لتلك الكارثة الطبيعية، وبحسب البيانات الرسمية، لقي 25 ألف شخص حتفهم، كما تسبب الزلزال في إعاقة 140 ألف شخص، وفقدان 514 ألف شخص منازلهم.

وتسبب الزلزال الحالي بانهيار جسر حيوي بين مدينتي ساجاينغ وماندالاي شمال غرب البلاد ودمر عددا من المباني الشاهقة، حسب السلطات التي لم تحص آثار الكارثة بعد.

يُذكر أن ميانمار تقع على صدع ساجينج الجيولوجي النشط، الذي يمتد عبر مناطق حيوية مثل ماندالاي، مما يجعلها عُرضة للزلازل بشكل متكرر.