شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحرر محضر ضد الجانى.. تطورات الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك عاجل أقدمت عليه وزارة الصحة بعد واقعة الاعتداء علي مدير عيادات النصر بحلوان في حادثة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الطبية، حيث أعلنت الوزارة تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة ضد الجاني بعد ثبوت واقعة الاعتداء.

وذكر بيان للوزارة اليوم الجمعة أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع الحادث، مشددة على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.



وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

كما شدد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، و تجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.



وكان مدير عيادة النصر للتأمين الصحى بحلوان جنوب القاهرة قد تعرض للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.



وجاءت المشاجرة بعد حدوث مشادة بين الجاني وموظفة بالعيادة ما دفع مدير العيادة لاحتواء الموقف والتدخل، إلا أنه قوبل بالضرب من الجاني ما أدى لإصابته بتهتك بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالفك ونزيف.