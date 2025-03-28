شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تساوى شعبان ورمضان فى عدد الأيام؟ أستاذ بمعهد الفلك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

لازالت حالة الجدل مستمرة حول موعد عيد الفطر المبارك هل سيكون الأحد المقبل 30 مارس أم سيكون الاثنين 31 مارس، وبدأ يتساءل البعض حول هل من الممكن أن يتتابع شهرين من الأشهر الهجرية ويكون عدة كل شهر منهم 29 يوما.

وعلق الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الأمر مختلف عن الأشهر الميلادية وحسابات الأشهر الهجرية تتم على أسباب التقويم القمري فمن الممكن أن يكون شعبان 29 يوما ويعقبه رمضان ويكون 29 يوما وهو ما سيحدث هذا العام وفق الحسابات الفلكية، وقد يمتد الأمر فى بعض السنوات لتتوالى ثلاثة أشهر هجرية عدة كل منها 29 يوما.

وأكد أستاذ الفلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حسابات معهد الفلك حسابات قطعية ودقيقة 100 % وفلكيا العيد سيكون يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن سيتم عرض كافة الأمور المتعلقة بالحسابات الفلكية على فضيلة المفتى غدا وتقارير اللجان الخاصة بالرصد ليعلن الرؤية الشرعية.

وأشارت إلى أن مكث الهلال يوم الأحد المقبل سيكون 83 دقيقة، وهذا يعنى أن الهلال قد يكون ولد بالفعل فى اليوم السابق له وهو يوم السبت منا يؤكد حدوث الاقتران ودقة الحسابات .

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).